По Минску прошла многолюдная процессия Божьего Тела 11.06.2023, 21:57

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Фоторепортаж.

В воскресенье 11 июня по улицам Минска прошла традиционная евхаристическая процессия. Фоторепортаж публикует Catholic.by.

Утром духовенство и верующие из всех приходов белорусской столицы собрались у костела Пресвятой Троицы (святого Роха) на Золотой Горке.

На полевом алтаре, установленном рядом с золотогорской святыней, состоялась святая месса, которую возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич. Вместе с представителем Папы Франциска в нашей стране молились митрополит Минско-Могилевский архиепископ Юзеф Станевский, генеральные викарии архиепархии епископы Юрий Кособуцкий и Александр Яшевский SDB, а также более двух десятков пастырей, несущих служение в столице, в том числе и из греко-католической общины.

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