В Могилеве полуторагодовалая девочка выпала из окна шестого этажа 11.06.2023, 22:17

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Она погибла.

В Могилеве из окна шестого этажа выпала полуторагодовалая девочка, сообщает Следственный комитет. ЧП произошло вечером 11 июня на улице Якубовского.

Предварительно установлено, что девочка находилась с бабушкой, ее родители были в отъезде. Ребенок остался без присмотра, пока женщина отлучилась на кухню, чтобы разогреть еду. Как сообщает СК, девочка залезла на диван, который стоял рядом с подоконником, открыла окно и упала вниз с высоты шестого этажа. От полученных травм она погибла.

Как уточняют в СК, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

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