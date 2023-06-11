США намерены вернуться в ЮНЕСКО 11.06.2023, 22:31

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Шесть лет назад Дональд Трамп объявил о выходе из состава организации.

Соединенные Штаты в частном порядке уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о том, что они решили вновь присоединиться к ней. Шесть лет назад бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из состава организации.

Об этом сообщает Axios.

Вступление в ЮНЕСКО является одной из внешнеполитических целей администрации президента Джо Байдена - в основном в попытке противостоять растущему влиянию китайского правительства на повестку дня агентства ООН.

По данным издания, заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором предложил план возвращения США в организацию.

План, который является результатом длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО, содержит график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.

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