Зеленский поблагодарил военных из «Хортицы» и «Таврии» 11.06.2023, 22:54

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За каждый бой и каждого уничтоженного оккупанта.

Президент Украины Владимир Зеленский после хороших новостей с фронта поблагодарил военных из оперативно-стратегических группировок войск «Хортица» и «Таврия».

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что он благодарен украинским воинам за этот день.

«Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. ОСУВы «Хортица», «Таврия», все, кто сейчас в боях, все, кто на позициях, все, кто помогает. Я благодарю вас. Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта», - сказал Зеленский.

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