Россия незаконно утилизирует суда ВМС Украины, захваченные в 2014 году 11.06.2023, 23:34

Они находятся на территории одного из предприятий в Инкермане.

Россия начала незаконную утилизацию захваченных в Севастополе и Донузлаве кораблей ВМС Украины, находившихся после 2014 года на территории временно оккупированной АР Крым. Об этом сообщают в социальных сетях.

Шесть захваченных судов ВМС Украины находятся на территории утилизационного предприятия в Инкермане. Там можно увидеть ракетный катер «Приднепровье» проекта 12411Т, артиллерийский катер «Херсон», морской тральщик «Чернигов» проекта 266М, морской тральщик «Черкассы» проекта 266М.

Также слева от плавучего крана на фото пришвартован судно-нефтесобиратель ВМС Украины U 954. Всего в Крыму на начало 2022 года оставались 19 бывших кораблей, катеров и судов ВМС Украины, дальнейшая судьба еще 11 единиц неизвестна.

Известно, что Черноморский флот РФ сейчас использует большой десантный корабль «Константин Ольшанский» проекта 775 и буксир «Кременец» проекта 714, захваченные у украинских военных в 2014 году.

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