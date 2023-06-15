На Арабатской стрелке ликвидировали высокопоставленного российского силовика 3 15.06.2023, 13:04

2,396

Сергей Постовалов

Он попал под обстрел ракетами Storm Shadow.

В Херсонской области погиб высокопоставленный российский силовик Сергей Постовалов, сообщают российские СМИ.

Во время обстрела ракетами Storm Shadow заместитель начальника главного управления полиции российского Воронежа находился на базе отдыха на Арбатской стрелке в Геническом районе. Обстрел произошел во время визита туда вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Официально российские власти не называли имени погибшего. Похороны Постовалова пройдут после идентификации останков. Для этого будет необходимо провести анализ ДНК.

Ликвидацию Постовалов подтвердил украинский журналист Денис Казанский.

«Вместо того, чтобы спокойно работать у себя на родине, Постовалов приехал работать в оккупированную Херсонскую область гауляйтером, и теперь его останки будут опознавать по ДНК», — написал Денис Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».