Путин заявил, что первые ядерные снаряды доставлены в Беларусь 10 16.06.2023, 18:44

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По его словам, полное размещение тактического ядерного оружия в нашей стране завершится «до конца лета».

Первые ядерные снаряды доставлены в Беларусь. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума 16 июня.

«Мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Но только первые. Это первая часть. До конца лета мы эту работу выполним полностью», — сказал Путин.

Президент России добавил, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность и существование российского государства. Он подчеркнул, что ядерного оружия у РФ больше, чем у стран НАТО.

— Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен вам, как у нас в народе говорят, — сказал Путин под аплодисменты зала.

Напомним, 25 мая министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу тогда уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что если Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в нашей стране, то управлять им будет Беларусь.

«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко в своем послании белорусскому народу 31 марта.

Впрочем, это его заявление быстро опровергли в Кремле. Позже и сам Лукашенко признал, что для использования размещенного в Беларуси ядерного оружия ему надо будет созвониться с Путиным.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не видят признаков, которые бы указывали на то, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь произошло.

«Относительно Беларуси, все, что я могу сказать, это то, что мы не видели никаких признаков того, что могло бы заставить нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерной готовности или потенциала», — цитирует Кирби «Европейская правда».

Кирби также подчеркнул, что риторика Александра Лукашенко «соответствует безрассудному и безответственному подходу говорить о ядерном потенциале».

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