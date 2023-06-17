ВСУ выбили россиян с важного плацдарма на Бердянском направлении 17.06.2023, 8:55

Украинские войска вклинились в оборону врага в Донецкой области.

Украинские военные на Бердянском направлении в ходе боев выбили российских оккупантов из пространства между н.п. Урожайное и Новодонецкое в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState.

Ситуация на фронтах

Фиксируется успех Сил обороны Украины на Бердянском направлении. Аналитики ресурса отмечают, что по состоянию на ночь 17 июня бойцы ВСУ выбили противника севернее Урожайного, а также около Новодонецкого.

В то же время оба эти населенные пункты пока под контролем войск РФ.

На линии Новодаровка - Степное бои продолжаются.

«Враг продолжает применять шойгистов со шторм-z для усиления имеющихся подразделений с РФ, которые не знают о своей новой бригаде практически ничего», - говорится в публикации ресурса в Telegram.

На Бахмутском отрезке фронта продолжаются бои на западе и северо-западе от Клещиевки.

На Авдеевском участке - ситуация в Марьинке, которую без остановки штурмует противник, остается тяжелой.

В северной части населенного пункта оккупанты имеют незначительный успех, и «бои в городе носят фанатичный характер, где каждый дом стоит дорого, как для нас, так и для врага».

На Запорожском отрезке фронта изменения не зафиксированы. При этом южнее Лобкового и Новоданиловки возобновились бои.

На Сватовском участке продолжаются тяжелые бои за промзону в Белогоровке Луганской области.

На Таврическом отрезке фронта ситуация без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны.

Наступательные действия ВСУ на юге

Украинские военные в ходе наступательных операций на юге Украины имеют тактический успех и продвигаются вперед. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, по состоянию на вечер 1 июня бойцы ВСУ продвинулись до двух километров на каждом направлении

Также она отметила, что на некоторых освобожденных позициях продолжается процесс закрепления украинских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».