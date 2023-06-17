ВСУ вытесняют россиян с позиций под Бахмутом: новые карты боев 17.06.2023, 10:16

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Украинская армия добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях.

ВСУ вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута и преуспевают на границе Запорожской и Донецкой областей.

Оккупанты же тем временем восстанавливают свои позиции после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

16 июня русские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Сватово-Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватового), Выемки (25 км к югу от Кременной) и Веселого (30 км к югу от Кременной).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы отразили пять атак РФ в неопределенных районах Луганской области. На опубликованных 16 июня кадрах якобы видно, как 88 бригада (2-й армейский корпус ЛНР) действует на северском направлении к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

16 июня российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что российские силы совершили ограниченное продвижение вблизи Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Раздолевки (19 км северо-восточнее Бахмута), Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Ступочки (13 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы атакуют вблизи Берховки (3 км северо-западнее Бахмута) и Ягодного (1 км северо-западнее Бахмута). На кадрах, опубликованных 16 июня, якобы видно, как 132-я отдельная мотострелковая бригада (1-й армейский корпус так называемой «ДНР») действует вблизи Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска перебрасывают часть своих наиболее боеспособных подразделений на Бахмутское направление. Сырский также заявил, что украинские войска занимают позиции на преобладающих высотах и лесных массивах и вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, указывают на ограниченное украинское продвижение к западу от Ягодного. «Военкор» утверждал, что украинские войска наступают на флангах Бахмута и атаковали вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

Российские и украинские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что российские войска достигли ограниченных успехов вблизи Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Степного (7 км северо-западнее Авдеевки), Марьинки (на юго-западной окраине Донецка), Красногоровки (5 км севернее Марьинки) и Новомихайловки (10 км к югу от Марьинки).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись в Марьинке, а части 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) заняли новые позиции к северу от Новомихайловки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ «Ахмат» контролирует большую часть Марьинки. Министерство обороны России (Министерство обороны) заявило, что российские силы отразили пять украинских атак вблизи Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки). «Военкор» утверждал, что украинские войска достигли ограниченного прогресса вблизи Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).

Южная ось

Украинские силы продолжили наземные атаки в районе Угледара 16 июня. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха в некоторых районах вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк) и закрепились на новых позициях.

Ранее пресс-центр Таврической группировки войск 15 июня сообщал, что украинские войска продвинулись до 1 км вблизи Угледара. Российский военный блоггер заявил, что 16 июня украинские силы совершили штурм к югу от Угледара.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили контрудар в направлении Водяного (6 км к северо-востоку от Угледара). Спикер Восточной группировки войск РФ Олег Чехов сообщил, что российские войска отразили атаку украинской разведки возле Водяного.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, добились успехов в этом районе 16 июня.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска провели успешные наступательные действия вдоль линии Левадно-Старомейорское (20 км к юго-западу - 10 км к югу от с. Большая Новоселка). Министерство обороны России и российские источники утверждали, что российские силы отражали наступление на юго-запад, юг и юго-восток от Великой Новоселки.

Известный «военкор» утверждал, что украинские силы добились незначительных успехов к юго-востоку от Великой Новоселки и что к югу от Великой Новоселки продолжаются бои. 15 июня российский военный блогер расширил кадры, где якобы элементы оперативно-тактического соединения «Каскад» отражают украинские атаки к югу от Великой Новоселки.

Украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области и добились успехов в этом районе 16 июня. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска провели успешные наступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино (6-15 км к югу от Орехова).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы достигли неопределенного прогресса вблизи Роботино и захватили новые позиции вблизи Дорожнянки (35 км к юго-востоку от Орехова). Российские «военкоры» утверждали, что украинские войска вели штурм юго-западнее Орехова, а части 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили штурм.

Российские источники утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы высадились на восточном (левом) берегу Херсонской области и заняли позиции. Российские источники утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы высадились в районе Новой Каховки (48 км восточнее Херсона) и безуспешно пытались высадиться у Голой Пристани (13 км южнее Херсона) вечером 15 июня.

Российские источники поделились кадрами 15 и 16 июня, якобы демонстрирующие столкновения из стрелкового оружия между украинскими и российскими силами вблизи Новой Каховки и Таврического (52 км к востоку от Херсона). Другие российские источники утверждали, что украинские силы не форсировали реку в этом районе и что российские силы вели огонь по украинским беспилотникам.

Известный российский «военкор» также утверждал, что 15 июня украинские силы высадились на островах близ Олешек (9 км к югу от Херсона) и заняли там позиции, хотя непонятно, на каких именно островах, учитывая динамическую топографическую ситуацию в этом районе из-за затопления разрушения. дамбы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) ISW не видел ни одного визуального подтверждения, что украинские силы действуют на левом берегу Херсонской области после разрушения дамбы ГЭС.

Сообщается, что российские войска восстанавливают оборонительные позиции на левом берегу Херсонской области, поскольку паводковые воды продолжают спадать. 16 июня пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска возвращаются на ранее затопленные позиции на левом берегу Херсонской области и усугубляют обстрелы в этом районе. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что уровень воды в реках Днепр, Ингулец и Южный Буг продолжает снижаться.

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