Белорусский врач назвал болезнь, которая была у Франциска Скорины 6 17.06.2023, 13:45

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Ее также называют «болезнью гениев».

Один из ведущих белорусских ученых в области клинической медицины, врач-ревматолог, профессор Николай Сорока выдвинул интересную гипотезу заболевания первого восточноевропейского и белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Доктор внимательно изучил автопортрет величайшего белоруса с гравюры, который Скорина напечатал в книге 1517 года. И оказалось, что для врача-ревматолога там есть о чем порассуждать.

Доктор развил свою теорию в брошюре «Чем болел Скорина. Попытка диагноза через 500 лет».

А журналисты belarus.kp.ru послушали его лекцию, размещенную на YouTube-канале «Книга Беларуси», который ведет книговед и скориновед Алесь Суша.

Николай Сорока напомнил, что Скорина был доктором медицины.

- И каждый раз, вглядываясь в эту гравюру, в этот портрет, возникали некоторые мысли, - говорит профессор.

Он посмотрел на автопортрет с точки зрения врача.

- Я обратил внимание на правую ногу, на палец, который торчит. Ну зачем он оставил этот палец? Это ведь не фотография, что щелкнул и ничего не изменишь. Он мог спокойной закрыть свою ногу. И возникла идея, а не специально ли он оставил этот большой палец стопы, потому что есть болезнь, которая называется подагра - и вот этот палец фактически символ этой болезни. Потому что у 70% людей болезнь начинается с воспаления именно этого сустава в большом пальце стопы.

Болезнь гениев

Николай Сорока не остановился только на внешнем виде первопечатника. Он отметил и сопутствующие факторы, которые подтверждают его гипотезу. Так, профессор подчеркнул, что больные подагрой в большинстве своем умные люди.

Он привел данные, что среди гениальных или близких к гениальности людей больных подагрой - 15-25%. Среди гениев-титанов их почти 50%. Пока повышенную умственную активность подагриков объясняют тем, что мочевая кислота структурно очень сходна с кофеином и теобромином -0 известными стимуляторами умственной активности.

Действительно, список гениев-подагриков впечатляет: Бетховен, Колумб, Леонардо да Винчи, Александр Македонский, Ньютон, Черчилль и т.д. В этот почетный список можно добавить и Франциска Скорину.

- Подагрики - это обычно люди, которые не будут лежать на диване и ждать, пока пенсию повысят или зарплату добавят, - с улыбкой замечает Николай Сорока. - Это активные, деятельные люди, которые стремятся сами всего добиться в жизни.

Еще один медицинский факт: в организме обычного человека содержится 1 г мочевой кислоты, а у гения ее не менее 20-30 г. Но это одно из объяснений необычности таких людей, возможно, есть что-то еще, делающее их гениями.

«Я считаю, что Скорина умышленно изобразил так свой палец»

И вот автопортрет Скорины с большим пальцем на стопе правой ноги.

- Я считаю, что Скорина умышленно изобразил так свой палец, - говорит профессор Сорока.

Врач обратил внимание, что ноги у Скорины стоят на подставках. Он показал несколько картин, где художники на различных картинах изображали подагриков именно так: их ноги стоят на подставке и чем-то прикрыты или обернуты.

Художник изобразил больного подагрой, у которого нога лежит на подставке. Фото: кадр видео youtube-канал «Книга Беларуси»

Человек, пораженный этой болезнью, периодически испытывает приступы страшных болей в ногах и днем, и ночью.

- Ноги приподнимали, чтобы кровь венозная меньше застаивалась. Тогда боль уменьшается, - продолжает профессор.

Он обратил внимание, что, когда художники изображали писцов, то их ноги тоже могли быть на подставках.

- Но если посмотреть, то подставки не такие высокие. И у писцов ноги опущены вниз. Эти подставки были для удобства. Они не такие, как у Скорины, - сравнивает доктор. - Я уже не буду обращать внимание на то, что и левая его нога в необычной позе, и правой руки не видно… Это пусть пока остается без комментариев, потому что можно фантазировать и фантазировать...

Внизу на автопортрете изображена, скорее всего, пчела. А при подагре Скорина мог использовать метод апитерапии - лечение пчелами.

Далее доктор обращает внимание на факт из биографии Скорины.

В 1535 году он прекращает свою издательскую деятельность, переезжает в Прагу и до 1539 года работает на службе в короля Фердинанда I садоводом. И вдруг он уходит бесследно исчезает.

- Можно предположить, что болезнь его довела до такого состояния, что он сидел дома и потихоньку готовился в мир иной. А при подагре это бывает сурово. И сегодня больные страдают от почечной недостаточности, а в то время это было часто, - говорит Николай Сорока.

Подагрики умирают в основном по двум причинам: инсульты и инфаркты, а каждый третий - от почечной недостаточности. И сегодня очевидно, что подагра - это не только болезнь суставов.

Профессор объяснил, что болезнь суставов - одно из проявлений подагры. А все проблемы внутри: в сосудах, почках и т.д. Подагра - это системное заболевание:

- За последние 30 лет распространенность подагры увеличилась на 100%, что непропорционально увеличению численности населения мира на 42% или увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Примерно 42 миллиона взрослых людей в мире страдают подагрой, что более чем вдвое превышает число людей, живущих с ревматоидным артритом.

Скончался Франциск Скорина предположительно в 1551-м, но место его захоронения мы не знаем.

Николай Сорока замечает, что он выдвинул свою версию, и есть повод, чтобы искать дальше.

- Может быть это фантазия, ошибка. Но это дает повод специалистам еще покопаться, хотелось бы хоть что-нибудь найти про болезни Скорины, но нигде об этом ни слова.

Но теперь уже есть целая теория благодаря вескому слову профессора Николая Сороки.

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