Орда, что с лицом? 18.06.2023, 12:43

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МОТ услышал волю белорусов.

12 июня на 111-й конференции Международной организации труда (МОТ) состоялось важное голосование, которое приносит новую надежду и подтверждает, что вопрос Беларуси все еще в мировой повестке. Большинством голосов резолюция, направленная на принятие мер в отношении Беларуси для обеспечения ее соблюдения международных стандартов труда, была одобрена. Это знак того, что нас слышат, наша борьба не осталась незамеченной.

Лукашенко отправил на конференцию верных псов, председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду и министра труда Ирину Костевич, чтобы предотвратить принятие этой резолюции.

Собственно говоря, благодаря «деятельности» Михаила Орды и инициативной группы, которую он возглавлял, начиная с мая 2020 года, произошел значительный всплеск присоединения рабочих к независимым профсоюзам на предприятиях по всей Беларуси. Я помню, как не было организовано ни палаток, ни пикетов со сбором подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты. Видимо чтобы не позориться. Орда просто подарил ему 2 миллиона подписей, чтобы создать иллюзию поддержки, вызвав тем самым бурю негодования среди рабочих. Их голоса стали сильным сигналом неудовлетворенности и недовольство действующим режимом, что в последствии переросло в страйки.

Уничтожение профсоюзов в Беларуси и аресты их лидеров стали «ямой», которую вырыли сами прихлебатели Лукашенко. Репрессии вызвали жесткий отток кадров и усиление санкций со стороны международного сообщества. Особое внимание следует обратить на случай с арестом главы председателя БКДП Алексндра Ярошука, который в 2021 году призывал МОТ не применять параграф 33 в отношении Беларуси, чем, собственно говоря, также вызвал неодобрение со стороны рабочих, которые устали терпеть издевательства режима. Это событие могло стать одной из причин, затрудняющих санкционное давление на режим Лукашенко. Но сейчас, с арестом Ярошука, лукашисты столкнутся с новыми вызовами и осложнениями. Такие точечные удары по Лукашенко направлены на изменение политической ситуации в Беларуси и поощрение позитивных перемен.

Ранее введенные санкции и теперь резолюция МОТ полностью обновляют надежду на демократическое будущее. Они дарят маленькую, но важную искру рабочим, политическим заключенным и всем жителям Беларуси. Тот факт, что нас не кинули на произвол судьбы, дает веру прежде всего в себя, ведь эта резолюция - воля белорусов. Теперь, когда Запад показал свою поддержку, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.

Мы должны помнить, что борьба за свободу и демократию требует усилий и терпения. Но с каждым позитивным шагом и поддержкой со стороны международного сообщества, мы приближаемся к победе над режимом Лукашенко. Мы не остановимся до тех пор, пока не достигнем свободы и справедливости для всех белорусов. Очень скоро мы своими силами освободим политических заключенных. Для этого нужно как можно больше говорить о ситуации в нашей стране, писать письма политическим заключенным и оказывать им всевозможную поддержку. Все таки наша солидарность сильнее любых репрессий, а значит, мы победим.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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