Как врут российские военкоры 2 Телеграм-канал «Родина слонов»

18.06.2023, 19:17

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Дела у России идут не очень.

К украинскому контрнаступлению сейчас приковано внимание всего мира, однако, в связи с тактикой тишины, применяемой ВСУ, информационное пространство сейчас захватила российская пропаганда, которая заявляет о неимоверных успехах российских оборонительных действий. В то же время внимательное изучение «сводок с полей» от российских военкоров позволяет легко выявить их ложь, за которой скрывается российское отступление.

Российские военкоры ведут массированную пропаганду, которая должна с одной стороны скрыть от россиян территориальные потери от контрнаступления ВСУ, а с другой дискредитировать украинское наступление, чтобы создать видимость его провала в мировом медиапространстве.

Например, возьмем маленький участок карты, который российские пропагандисты называют Времьевским выступом, где ВСУ ведут наступление в направлении Старомлыновки, являющейся важным транспортным узлом, открывающем путь к наступлению по другим направлениям. Прикладываю карту местности, чтобы была видна последовательность расположения населенных пунктов на местности, что пригодится для дальнейшего анализа сообщений «военкоров».

Карта местности

Так, 11 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Благодатное и Макаровка освобождены от российской оккупации. При этом также было опубликовано видео с установкой украинского флага в освобожденном Нескучном, расположенном севернее Макаровки. Напомню, ВСУ сообщают о занятии того или иного населенного пункта не тогда, когда в него вошел авангард вооруженных сил, а лишь после взятия населенного пункта под полный контроль, когда уже нет риска его утраты.

Сообщение Анны Маляр о деоккупации Благодатного и Макаровки

На следующий день в телеграм-канале Маляр появилось фото и сообщение о взятии Сторожевого, расположенного рядом с Благодатным.

Сообщение Анны Маляр о деоккупации Сторожевого

А позже 12 июня было опубликовано и видео, подтверждающее освобождение Макаровки.

Это, однако, не помешало российскому военкору 11 июня сообщить о том, что ВСУ зашли в эти населенные пункты только с целью пофотографироваться, намекая на то, что контроль над этой территорией остался за Россией.

Но уже 12 июня тот же Сладков сообщает о том, что российские силы обороняют Урожайное, находящееся в 4 км южнее от Макаровки, куда они «организованно» отошли.

В то же время пропагандист Пегов 12 июня все еще воевал за Макаровку, и продолжал биться за нее всю неделю:

Однако вчера, как-то мимоходом, Пегов написал, что украинские подразделения атаковали российские уже вблизи Урожайного, совсем забыв рассказать о том, чем же завершилась борьба «братвы» за Макаровку.

Таким образом, за неполные две недели контрнаступления, ВСУ на этом участке продвинулись вперед на расстояние около 8 км, но российские «военкоры» продолжают утверждать, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Я, конечно, совершенно не военный специалист, но что-то мне подсказывает, что дела у России идут не очень. А ведь ВСУ еще не задействовали свои основные наступательные силы, а пока еще только ищут слабые места в российской обороне, чтобы ударить по ним.

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