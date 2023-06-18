Сколько стоит отдых на Нарочи и Браславских озерах 18.06.2023, 22:49

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Обзор цен на белорусских курортах.

Нарочь и Браславские озера — одни из самых популярных мест отдыха в Беларуси. Myfin.by узнал, во сколько обойдутся сутки релакса на белорусских курортах, есть ли свободные места в санаториях, отелях и агроусадьбах.

Санатории и базы отдыха

Нарочь

Свободных мест в большинстве санаториев до конца лета осталось немного. Но в самих учреждениях все же советуют периодически проверять наличие вакантных номеров — отдыхающие иногда отказываются от брони.

Путевка в санаторий «Сосны», где пока еще есть свободные даты на лето, в зависимости от курса лечения и типа номера (одноместный или двухместный) обойдется в сумму от 114 до 270 рублей в сутки. Минимальная продолжительность отдыха и оздоровления — 7 дней. Тур выходного дня с оздоровительной программой стоит 120−196 рублей за сутки. Действует скидка на подселение от 20 до 30%.

В санатории «Нарочь» цены более демократичные: проживание в двухместном блочном номере здесь обойдется в сумму от 81 рубля за сутки на человека. В стоимость входят медицинские и СПА-процедуры (в зависимости от выбранной путевки), а также четырехразовое питание, которое корректируется по медицинским показаниям. Минимальная продолжительность путевки составляет 5 дней, в наличии еще есть свободные даты.

Сутки пребывания в санатории «Нарочанка» обойдутся от 98 до 250 рублей. В стоимость входят трехразовое питание («шведский стол»), оздоровительные и косметологические процедуры, бассейн и тренажерный зал. Есть возможность снять домик для большой компании в коттеджном поселке с четырьмя спальнями, баней и верандой за 2700 рублей в сутки. Членам профсоюза, пенсионерам и сотрудникам силовых структур предоставляются скидки от 10 до 25%.

В санатории «Приозерный» по курортно-оздоровительной путевке можно забронировать место в номере за 209−347 рублей в сутки, стоимость проживания в коттедже составляет от 321 рубля (за место в двухместном домике) до 632 рублей (одноместный домик) в сутки на человека. В оплату входят лечебные и СПА-процедуры, посещение бассейна (1,5 часа), трехразовое питание по системе «шведский стол». Расценки при заказе тура выходного дня будут такими же, но перечень бесплатных услуг может варьироваться. В учреждении рассказали, что минимальный срок пребывания здесь составляет два дня. Однако до середины августа все места забронированы.

Браславские озера

В районе Браславских озер, которые входят в состав одноименного национального парка, нет курортно-оздоровительных учреждений. Зато есть базы отдыха с относительно недорогими номерами, забронировать которые в высокий сезон проблематично.

В туристическом комплексе «Дривяты» стоимость проживания в двухместном номере на человека составляет 58 рублей, в двухкомнатном двухуровневом «люксе» — 129 рублей. Однокомнатный двухуровневый «люкс» с двумя спальными местами стоит 113 рублей в сутки. В стоимость включены трехразовое питание и возможность использования инфраструктуры базы — бани, бассейна, бильярда, площадки для шашлыков, парковки. Цены могут меняться в зависимости от времени года и спроса на апартаменты. Так, во время фестиваля Viva Braslav, который пройдет в последних числах июля, стоимость проживания в «Дривятах» возрастает минимум вдвое. При этом до августа все апартаменты уже забронированы.

На базе отдыха «Золово» можно взять в аренду один из четырех коттеджей за 185−400 рублей в сутки. В двух из них отдельно сдаются спальные места за 47−86 рублей в сутки. Отдыхающим придется доплачивать за питание из расчета 47 рублей в день на человека (есть возможность заказать только завтраки, обеды или ужины). В стоимость путевки входит пользование водными транспортными средствами — лодками и катамаранами, а также мангалом, пляжными лежаками, парковкой, бильярдом, детской площадкой. К услугам туристов — прокат велосипедов и электроскутеров. Свободные места на базе есть только в августе.

В июне и июле пока еще можно забронировать места на базе отдыха «Слободка», аренда домика в зависимости от его метража обойдется в 85−150 рублей за сутки. Однако в «Слободке» предупреждают, что на конец июля из-за фестиваля все коттеджи забронированы, притом что место в домике стоит 120 рублей, а весь домик целиком сдается за 200−330 рублей в сутки. Отдыхающим дополнительно придется оплачивать питание — полный пансион на человека с завтраком, обедом и ужином стоит 42 рубля.

Агроусадьбы

Нарочь

Агроусадеб и этнических комплексов в районе Нарочи очень много, но цены на отдых здесь «кусаются». Немного сэкономить можно, если арендовать целиком весь домик и разделить расходы на большую компанию.

Тем, кто хочет отдохнуть в усадебном комплексе «Здоровье», стоить поторопиться, потому что свободные места здесь остались только до 19 июля. В усадьбе можно снять домик для проживания от 2 до 9 человек. Стоимость суточной аренды составляет от 240 до 330 рублей. До конца июня в цену включено трехразовое питание с понедельника по четверг. Есть баня на дровах, ресторан, игровая комната, зона барбекю. Можно отдохнуть с питомцем, но с доплатой в 25 рублей за каждого любимца.

В туристической деревне «Наносы Отдых» свободные места есть не только в июне, но и в июле-августе. Домики здесь рассчитаны на проживание 4−6 человек, их аренда обойдется в 300−1240 рублей в сутки с питанием. За оборудование дополнительного спального места владельцы просят от 80 рублей. В стоимость не входят экскурсии и мастер-классы, посещение конного и яхт-клуба, аренда беседок и мангалов.

Браславские озера

На Браславских озерах — десятки усадеб, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. В большинстве случаев сдаются деревянные домики со всем необходимым для комфортного проживания, включая интернет и бытовую технику.

В усадьбе «Мальта» сдают в аренду домик на 6 человек, за который владельцы просят в сутки 150 рублей. Есть возможность дополнительно разместить гостей на ночевку из расчета 25 рублей за человека. К услугам отдыхающих — площадка для барбекю, парковка, качели и песочница для детей, гостям предлагают фитосауну и бесплатный трансфер до автовокзала в Браславе. Правда, усадьба не принимает гостей с домашними питомцами, минимальное размещение — на двое суток. Свободные даты для аренды усадьбы есть в первой половине июля и в августе.

Агроусадьба «Хуторок у озера», расположенная на берегу озера Рака, предлагает в аренду как отдельные спальные места по 45 рублей в сутки с человека, так и возможность арендовать гостевой домик на четырех человек за 240 рублей в сутки. Есть терраса, беседка для барбекю, баня, бильярдный зал. Для активного отдыха можно арендовать лодку и велосипеды. Свободные месте есть в июле (за исключением фестивальной недели) и в августе, их наличие лучше уточнять у администратора.

Гостиницы и квартиры

В поселке Нарочь можно остановиться в одноименном гостиничном комплексе, где сутки проживания на человека стоят от 63,5 до 171,2 рубля. Отель находится практически на берегу озера, в стоимость входят завтраки, есть бесплатная парковка. В отеле работают тренажерный зал и развлекательный центр, бар и ресторан.

Цены на жилье в аренду стартуют в поселке Нарочь от 40 рублей в сутки за однокомнатную квартиру. За 30 рублей можно найти койко-место в апартаментах, которые придется делить с другими отдыхающими. Правда, после звонков владельцам квартир выясняется, что многие из них уже забронированы.

— Обычно к нам заезжают в четверг вечером, а уезжают в воскресенье. И так все расписано до середины августа. Если квартира нужна с понедельника по среду включительно, то места есть, — рассказала владелица двухкомнатной квартиры, расположенной в шаговой доступности от озера.

Похожая ситуация и в Браславе, где на ближайшие полтора месяца арендовать квартиру посуточно будет проблематично. Владельцы апартаментов говорят, что в этом году среди их клиентов очень много россиян, которые бронируют квартиры сразу на 2−3 недели. Самый бюджетный вариант, который удалось найти, представляет собой однокомнатную квартиру за 50 рублей в сутки, которая свободна в последние выходные дни июня.

Номер в отеле Braslav Lakes обойдется в 110−300 рублей с человека. Причем апартаменты экономкласса уже забронированы на несколько месяцев вперед, есть несколько свободных дат в июне и июле, а также возможность заселиться с 6 августа. Питаться можно тут же в ресторане, к услугам гостей — прокат катамаранов и велосипедов, есть возможность экскурсионного обслуживания постояльцев.

Альтернативные варианты отдыха

В районе Нарочи довольно много кемпингов с оборудованными стоянками для автомобилей, площадками под разбивку палаточного городка, беседками и запасом дров. Забронировать места на таких стоянках невозможно — кто первым приехал, тот и пользуется благами цивилизации. Но услуги являются платными.

Так, в автокемпинге закрытого типа «Нарочь» стоимость проживания одного человека в палатке составляет 8 рублей без учета компенсационной выплаты. Представитель кемпинга предупредила, что о наличии свободных мест, которые занимаются в порядке живой очереди, лучше узнавать заранее. Если мест нет, на территорию кемпинга вас не пустят.

Стоимость проживания в открытых кемпингах, которые находятся в ведении национального парка «Нарочанский», составляет 6 рублей в сутки с человека. Туристический инвентарь ни в первом, ни во втором случае не предоставляется.

Туристические стоянки открытого типа оборудованы и на Браславских озерах. На некоторых из них места можно забронировать за два часа до приезда, на других размещение происходит в порядке живой очереди. Стоимость суток проживания в собственной палатке на обычных стоянках варьируется от 8 до 10 рублей за человека. Заказные стоянки оплачиваются без учета количества отдыхающих — стоимость аренды для компании составляет от 52 до 240 рублей в будние дни и от 70 до 250 рублей в выходные.

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