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Польша закончила строительство электронного барьера на границе с Беларусью

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  • 2.06.2023, 4:14
Польша закончила строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Система уже работает.

Польша закончила строительство электронного заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщила спикер польской пограничной службы Анна Михальская в комментарии польскому изданию PAP в четверг, 1 июня.

«Система уже работает, но все еще необходимо подключить отдельные датчики в Центре управления в Белостоке (северо-восток РП), чтобы они слаженно работали», - пояснила чиновник.

Электронное заграждение с системами камер наблюдения и датчиков движения смонтировано на всем 206-километовом участке, добавила она.

В общей сложности на границе Польши и РБ установлено 3000 камер, а также использовано 400 км кабелей. Общая стоимость инвестиции – 343 млн злотых (свыше 80 млн долл.).

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