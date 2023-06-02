В Канаде будут предупреждать о вреде курения на каждой сигарете 2.06.2023, 5:33

Новые правила вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Канада первой из всех стран объявила, что обяжет производителей размещать предупредительные этикетки на каждой сигарете и других табачных изделиях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Новые правила вступят в силу с 1 августа 2023 года и будут поэтапно внедряться в течение 2024-2025 годов, начиная с сигарет наибольшего размера.

В частности, на сигаретах будут размещать следующие фразы: «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают лейкемию», «Яд в каждой затяжке».

«Новые правила внешнего вида, упаковки и маркировки табачных изделий станут частью программы правительства Канады, направленной на то, чтобы помочь курящим взрослым бросить привычку, защитить молодежь и некурящих от никотиновой зависимости, а также уменьшить привлекательность курения», – объяснили в правительстве.

По мнению канадских чиновников, маркировка на фильтрах отдельных сигарет, маленьких сигарах, трубках и других табачных изделиях сделает «практически невозможным для курильщика избежать предупреждений о вреде здоровью».

Данное решение является частью цели Канады снизить употребление табака в стране до уровня менее 5% к 2035 году.

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