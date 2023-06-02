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ВСУ выбили россиян из района дач в Бахмуте

  • 2.06.2023, 7:50
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ВСУ выбили россиян из района дач в Бахмуте

Украинские военные пошли в контратаку возле Берховского водохранилища.

ВСУ выбили россиян из района дач в Бахмуте, однако ситуация в самом городе очень сложная. Об этом сообщил украинский защитник города с позывным Бахмутский Демон, передает dialog.ua.

При этом аналитики из Института изучения войны (ISW) продолжают настаивать на том, что темпы наступательных операций в районе Бахмута значительно снизились.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно вели атаки позиций ВСУ в районе Орехово-Васильевки и Белой Горы. А российские военные блогеры заявляют, что ВС РФ отразили контратаки ВСУ в районе Берховского водохранилища.

В ISW озвучили ситуацию по Бахмутскому направлению исходя из данных, доступных в Сети.

Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский признался, что оккупанты перешли от атаки к обороне. По состоянию на 31 мая ВСУ сохраняли контроль над юго-западной часть Бахмута.

Пригожин заявил, что большая часть «вагнеровцев» уже покинула сам город. Всего там осталось около 90 человек, которые должны выехать из Бахмута до 5 июня.

Около месяца наемники будут «отдыхать и тренироваться» на территории «ЛДНР», после этого снова готовы выдвигаться на фронт.

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