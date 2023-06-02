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В Киеве прогремели взрывы

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  • 2.06.2023, 8:30
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В Киеве прогремели взрывы

Россия нанесла по столице Украины ракетно-дроновый удар

В ночь на пятницу, 2 июня, российские оккупанты атаковали Киев дронами и крылатыми ракетами. За последние 6 дней это был уже шестой воздушный удар по городу. По предварительной информации, в воздушном пространстве над столицей силами и средствами ПВО уничтожены более 30 воздушных целей разного типа. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Террор Киева воздушными атаками продолжается. Взбалмошные террористы практически без пауз нападают на столицу (...) И каждый раз враг менял оружие. После баллистических ракет накануне, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно», - говорится в сообщении КМВА в Telegram.

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы «Shahed».

«Но наша ПВО – просто титаны! По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа (окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы)! Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует», - говорится в сообщении.

Позже в КМВА уточнили, что на проезжей части в Дарницком районе были обнаружены обломки сбитой воздушной цели со следами горения. Оперативная служба работает на месте. На данный момент данных о жертвах и разрушениях нет. Информация уточняется.

«После проверки информация по обломкам не подтвердилась», - добавили в КМВА.

По данным Генштаба ВСУ, ночью РФ запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов Shahed.

«В эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БПЛА Shahed – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

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