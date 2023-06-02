Белорусам стали приходить СМС еще от одного ведомства 5 2.06.2023, 8:48

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О чем «предупреждают» на этот раз?

Минлесхоз нашел еще один способ оповещать белорусов о запретах и ограничениях на посещение лесов — теперь на мобильные телефоны будут приходить СМС-уведомления, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство обратилось к операторам сотовой связи страны с просьбой рассылать сообщения о введенных запретах и ограничениях на посещение лесных массивов.

«Мобильные операторы услышали нашу просьбу — и пошли навстречу. Теперь белорусы будут получать уведомления при установлении высоких классов пожарной опасности», — добавили в ведомстве.

В Минлесхозе считают, что это позволит не только снизить число лесных пожаров, но и обезопасить граждан, а также не допустить нарушения законодательства.

Напомним, накануне было объявлено штормовое предупреждение с красным уровнем опасности: была велика вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах.

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