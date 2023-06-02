закрыть
2 июня 2023, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам стали приходить СМС еще от одного ведомства

5
  • 2.06.2023, 8:48
  • 7,016
Белорусам стали приходить СМС еще от одного ведомства

О чем «предупреждают» на этот раз?

Минлесхоз нашел еще один способ оповещать белорусов о запретах и ограничениях на посещение лесов — теперь на мобильные телефоны будут приходить СМС-уведомления, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство обратилось к операторам сотовой связи страны с просьбой рассылать сообщения о введенных запретах и ограничениях на посещение лесных массивов.

«Мобильные операторы услышали нашу просьбу — и пошли навстречу. Теперь белорусы будут получать уведомления при установлении высоких классов пожарной опасности», — добавили в ведомстве.

В Минлесхозе считают, что это позволит не только снизить число лесных пожаров, но и обезопасить граждан, а также не допустить нарушения законодательства.

Напомним, накануне было объявлено штормовое предупреждение с красным уровнем опасности: была велика вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип