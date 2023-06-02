Британская разведка: Бои в Белгородской области поставили Москву перед дилеммой

Британская разведка: Бои в Белгородской области поставили Москву перед дилеммой1
- 2.06.2023, 9:52
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Российскому командованию навязали «второй фронт».
Участившиеся рейды российских добровольцев на территорию России поставили Москву перед дилеммой: защищать свою территорию или оставлять войска в захваченных районах Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, с утра 1 июня партизанские отряды во второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область России. В сложной обстановке на поле боя беспилотные летательные аппараты также нанесли удары по Белгороду (35 км вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города Шебекино после обстрела.
По данным британской разведки, российские военные бросили большие силы на сдерживании этого рейда, чем предыдущий раз. Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.
«Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине», - отмечают в Минобороны Британии.