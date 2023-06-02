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Британская разведка: Бои в Белгородской области поставили Москву перед дилеммой

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  • 2.06.2023, 9:52
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Британская разведка: Бои в Белгородской области поставили Москву перед дилеммой

Российскому командованию навязали «второй фронт».

Участившиеся рейды российских добровольцев на территорию России поставили Москву перед дилеммой: защищать свою территорию или оставлять войска в захваченных районах Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с утра 1 июня партизанские отряды во второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область России. В сложной обстановке на поле боя беспилотные летательные аппараты также нанесли удары по Белгороду (35 км вглубь России), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города Шебекино после обстрела.

По данным британской разведки, российские военные бросили большие силы на сдерживании этого рейда, чем предыдущий раз. Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.

«Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине», - отмечают в Минобороны Британии.

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