Танки российских добровольцев вошли в предместья Шебекина 3 2.06.2023, 8:42

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Бойцы Легиона «Свобода России» продолжают наступление в Белгородской области.

Бронетехника российских добровольцев из Легиона «Свобода России» вошла в предместья города Шебекино в Белгородской области.

«Наш танк с флагом Свободной России в с. Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!», — сообщили российские добровольцы.

«Сообщается о том, что бронетехника с флагами Легиона Свободной России замечена в селе Новая Таволжанка возле границы Белгородской области и Украины. Ночью был атакован уже Курск - были попытки атак с воздуха на аэропорт и военный аэродром.

Приходится констатировать, что оборона страны - это еще одна грань талантов нашего главнокомандующего и его режима, которые демонстрируют, что нет такой области государственного управления, которую нельзя было бы полностью проср…ть», — (отметил https://t.me/anatoly_nesmiyan/10304) российский военный эксперт Анатолий Несмиян.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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