закрыть
2 июня 2023, пятница, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самая большая головная боль Лукашенко

14
  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 2.06.2023, 10:33
  • 7,958
Самая большая головная боль Лукашенко

ОМОНовцы разбегутся после первого выстрела в их сторону.

Думаю, что после атак Белгородской области Легионом «Свобода России» и «Русским добровольческим корпусом», самая большая головная боль Александра Лукашенко – это полк имени Кастуся Калиновского. Это добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины, выросло численностью, по разным данным, от нескольких сотен, до тысячи человек.

И если эти ветераны когда-то решат зайти в Беларусь, кто знает, как быстро на их сторону станут переходить местные, задавленные режимом со времен протестов 2020 года.

И тут уже многочисленные ОМОНовцы не будут играть вообще никакой роли, потому, что обычно те, кто смело винтят безоружных на улице, разбегаются после первого выстрела в их сторону.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип