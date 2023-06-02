Самая большая головная боль Лукашенко 14 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

2.06.2023, 10:33

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ОМОНовцы разбегутся после первого выстрела в их сторону.

Думаю, что после атак Белгородской области Легионом «Свобода России» и «Русским добровольческим корпусом», самая большая головная боль Александра Лукашенко – это полк имени Кастуся Калиновского. Это добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины, выросло численностью, по разным данным, от нескольких сотен, до тысячи человек.

И если эти ветераны когда-то решат зайти в Беларусь, кто знает, как быстро на их сторону станут переходить местные, задавленные режимом со времен протестов 2020 года.

И тут уже многочисленные ОМОНовцы не будут играть вообще никакой роли, потому, что обычно те, кто смело винтят безоружных на улице, разбегаются после первого выстрела в их сторону.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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