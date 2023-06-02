Российский актер Панин заявил о готовности приехать в Украину и сдаться СБУ 7 2.06.2023, 11:06

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Из-за «крымнаш».

Российский актер Алексей Панин, выступивший в 2022 году против войны в Украине и покинувший территорию РФ вместе со старшей дочерью, обратился к главе Службы безопасности Украины со специальным заявлением, передает Диалог.UA со ссылкой на его ТГ-канал.

Панин признает свои ошибки, совершенные в 2014 году, в частности, перформанс на аннексированном полуострове с фразой «Крым – наш», а также просит вычеркнуть его из «черных списков» в Украине.

Кроме того, он заявляет, что готов прилететь в Украину и лично встретиться с правоохранителями, а также дать объяснение в суде, если будет нужно для своей реабилитации.

«Обратился бы к Владимиру Александровичу Зеленскому, но мы с ним, к сожалению, не знакомы, поэтому, в общем, получилась смешная история… В 2014-м в отношении меня возбудили уголовное дело на Украине о посягательстве на территориальную целостность страны», - напомнил Панин.

Дело в том, что 9 лет назад, когда РФ, нарушив все договоры с Украиной о сотрудничестве, захватила АРК Крым, Панин тогда поддался этой имперской волне в России и принялся на камеру повторять фразу «Крым - наш».

Кроме того, тогда он в обнаженном виде «культурно отдохнул» в Крыму, демонстрировал российский триколор и всячески высказывал свою радость, о чем сейчас сожалеет.

«В 2014 году я имел неосторожность из-за своей глупости и под влиянием алкоголя бегать с российским флагом и кричать: «Крым - наш». Искренне сожалею, что я был такой же, как и многие россияне, зомбирован. К чему это я, на меня сейчас в России возбуждено уголовное дело, я нахожусь в розыске, потому что с первого дня войны я не поддерживаю убийцу и преступника Путина», - сказал Алексей Панин.

Актер утверждает, что никакого расчета в его действиях нет, ему никаких материальных благ не нужно: ни жилье, ни работа, а просто он хочет, чтобы украинцы не считали его врагом.

«До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, угрожающих стране. Я уверен, что это ошибка», - подчеркнул он.

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