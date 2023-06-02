Дроны партизан нанесли удар по аэродрому с боевой авиацией РФ в Курске 3 2.06.2023, 12:14

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Иллюстративное фото

Неизвестные совершили дерзкий рейд на российский областной центр.

В ночь на 2 июня в российском Курске гремели мощные взрывы. Предварительно, под удар неизвестных беспилотников попал военный аэродром армии РФ.

Об этом сообщил в Telegram украинский блогер, общественный деятель Сергей Стерненко.

«Есть немного деталей по Курску. Неизвестные добрые партизаны… этой ночью совершили рейд на Курщину и нанесли удар по боевой авиации россиян на местном аэродроме», - написал утром Стерненко.

Под удар, вероятно, попали самолеты ВС РФ. Информация о потерях уточняется.

Отметим, что, согласно официальной версии Москвы, «российская ПВО якобы отразила атаку».

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что БПЛА повредили один из подъездов многоэтажки и несколько жилых домов в городе.

Однако, судя по кадрам с места событий, инфраструктура была повреждена ракетами российской ПВО - на фото попала часть разгонного блока ЗРК «Панцирь».

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