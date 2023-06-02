Дроны партизан нанесли удар по аэродрому с боевой авиацией РФ в Курске

Дроны партизан нанесли удар по аэродрому с боевой авиацией РФ в Курске3
- 2.06.2023, 12:14
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Неизвестные совершили дерзкий рейд на российский областной центр.
В ночь на 2 июня в российском Курске гремели мощные взрывы. Предварительно, под удар неизвестных беспилотников попал военный аэродром армии РФ.
Об этом сообщил в Telegram украинский блогер, общественный деятель Сергей Стерненко.
«Есть немного деталей по Курску. Неизвестные добрые партизаны… этой ночью совершили рейд на Курщину и нанесли удар по боевой авиации россиян на местном аэродроме», - написал утром Стерненко.
Под удар, вероятно, попали самолеты ВС РФ. Информация о потерях уточняется.
Отметим, что, согласно официальной версии Москвы, «российская ПВО якобы отразила атаку».
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что БПЛА повредили один из подъездов многоэтажки и несколько жилых домов в городе.
Однако, судя по кадрам с места событий, инфраструктура была повреждена ракетами российской ПВО - на фото попала часть разгонного блока ЗРК «Панцирь».