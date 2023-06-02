Кринж на максималках 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

2.06.2023, 12:29

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Дырявая шлюпка агрохунты намертво привязана к русскому военному кораблю.

Сходка руководителей спецслужб постсоветских стран в Минске – это кринж на максималках. У собравшихся во дворце у синепалого совершенно разные интересы, в связи с чем возможны лишь ситуативные кружки по интересам.

Раньше синегуб хотя бы аудиторию для некоторых нарративов правильно определял, но полностью русская трактовка событий в Украине сегодня обнажила два момента.

1. Люфта по озвучиваемой позиции уже нет. Дырявая шлюпка агрохунты намертво привязана к русскому военному кораблю. Оказывается, все бывшие президенты Украины от шапочного вора, с которыми было выпито немало и не меньше схематозов прокручено, как один были националистами самого что ни на есть коричневого цвета.

2. Аудиторию синепалый перестал чувствовать напрочь. Страны, которые сегодня услышали, что нужно было разобраться с Украиной в 2014, сами находятся в ситуации, когда Россия для них источник угрозы. И абстрактная угроза в адрес Украины является прямой для большинства присутствовавших. Ведь каждая из них может оказаться следующей, с которой окурок и его синепалый друг захотят разобраться.

Так что тут было совсем мимо. И ровно такой же тщетной была попытка всех затащить в союзники двух изгоев-агрессоров. Никто никого не хочет растащить. Китай всех собирает под своей крышей. А цивилизация хочет просто устранить экзистенциальную угрозу в виде двух гопников. Поэтому желающих спасать международных военных преступников не нашлось. Более жалким зрелищем был разве что шикарный прием президента Эритреи в Кремле на днях.

Чтобы довершить позорное признание перехода под российский зонтик, Иван Тертель объявил о том, что ряд офицеров белорусских спецслужб получит награды России. Собственно, уже 100-е подтверждение того, что операция по расстановке своих кадров идёт вовсю.

Игнорирование реалистичности угрозы транзита по российскому сценарию и размещения ядерного оружия на территории страны приведет к окончательной утрате суверенитета. Но, наверное, есть более важные темы.

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