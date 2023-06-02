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Клиенты «Белагропромбанка» смогут пользоваться карточками после истечения срока их действия

  • 2.06.2023, 14:03
Клиенты «Белагропромбанка» смогут пользоваться карточками после истечения срока их действия

Но это касается не всех карт.

Держатели карт «Белагропромбанка» смогут пользоваться ими даже в том случае, если срок действия, указанный на пластике, истек. Это касается карточек, которые в обычных условиях перестали бы действовать, начиная с июня этого года.

«Перевыпускать такие карточки не требуется, и вы сможете пользоваться своей карточкой даже после срока, указанного на ней», — сообщили в банке.

Это правило не действует для кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо) карт, также корпоративных и неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

При этом, как предупреждают в банке, при оплате покупок в онлайн-магазинах клиентам нужно будет указывать тот месяц и год, который прописан на карточке.

Такое правило может создать трудности при оплате за границей. В этом случае операцию могут отклонить зарубежные банки.

Отметим, что в апреле этого года «Беларусбанк» и «БНБ банк» предупредили, что больше не будут выпускать некоторые карточки. Второй из них объяснил эту меру отсутствием заготовок.

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