Полк Калиновского опубликовал вдохновляющее видео про работу добровольцев 2.06.2023, 14:15

«Калиновец» - это о победе.

Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал вдохновляющее видео про работу белорусских добровольцев.

- «Калиновец» - это о чести. «Калиновец» - это о выборе сильных. «Калиновец» - это про дружеское плечо. «Калиновец» - это о лучшей военной подготовке. «Калиновец» - это о победе. «Калиновец» - это про свободную, демократическую и счастливую Беларусь!», - написала пресс-служба полка.

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