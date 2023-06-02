Чикатильничать по полной 1 2.06.2023, 14:37

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Александр Невзоров

В России все становится очень зыбко.

Пригожин ведет себя уже как какой-то параллельный президент. Он уже напрямую обращается к нации. Он как бы подмышку принес настоящий ад, привел в реальную жизнь сословие зэков.

И вот он заговорил о необходимости всеобщей мобилизации и полном переводе России на военные рельсы. Это все не шутки. На понятном России быдляцком, матерном языке он объясняет, что у России теперь нет никакого другого способа уцелеть.

И это правда, которую мы обязаны принять во внимание. Пригожин прав: нельзя быть немножко Чикатило, чикатильничать надо по полной.

И если и дальше Россией будут управлять все эти галлюцинации Путина, то потребность доказывать свое военное и расовое превосходство станет смыслом жизни этой страны и будет полностью определять в ней стиль жизни.

То, о чем говорит Пригожин, не так уж неосуществимо. У России есть колоссальный опыт того, как это делается. Она умеет обустроить надежный прочный ад для своего собственного населения.

Потому что война, злоба, смерть, геноцид — это то, что древним золотом выткано на знаменах «русского мира». И ведь никаких других мотиваций не существует на самом деле — ни для Пригожина, ни для Путина, ни для остальных.

Это действительно их стихия. И чтобы выжить и сохранить власть, и выполнить эту свою загадочную «миссию» по избавлению человечества от цивилизации, потому что именно это есть идея Третьего Рима — возвращение в дикарство, возвращение в бред, то, конечно, остается только переформатировать Россию в страну смерти.

А если начались процессы фашизма, то пока эта идея себя не сожрет или не погибнет под какими-нибудь развалинами, она все равно будет жива.

Поэтому то, что происходит в России, страшнее, чем взрывы всех АЭС сразу.

И вот это явление Пригожина, который весь просто является концентрированным чистым фашизмом, это очень знаковая штука, что именно он востребован временем.

В нынешних условиях сегодняшняя Россия войну выиграть не может. Но Россия, которая затворилась, которая начинает наливаться злобой, кровью, огнем, реваншизмом, как национальной идеей, Россия, которая переодевает население в ватники и ставит их точить снаряды, которая осеверокореевается абсолютно и вынашивает дикие мысли расового и военного превосходства, которые надо доказать в течение некоторого времени, такие замыслы могут стать по-настоящему смертоносными.

И если этот «пригожинский», условно говоря, план осуществится, то все становится очень зыбко. Россия может стать опаснейшим монстром, — предупреждает публицист, известный своими неоднократно сбывшимися прогнозами.

Александр Невзоров, youtube.com

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