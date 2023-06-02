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«Взглянули с подозрением, мол, откуда узнал о вакансии?»

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  • 2.06.2023, 14:38
  • 3,174
«Взглянули с подозрением, мол, откуда узнал о вакансии?»

Как минчанин пробовал устроиться на работу.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как его друг из Минска попытался устроиться на работу:

— Так получилось, что Павел несколько последних лет не работал, ухаживая за старым немощным отцом. Но в конце концов ситуация сложилась так, что пришлось ему все же позаботиться о какой-то зарплате. Отец Павла целый день смотрел телевизор. И мой друг, слушая БТ в фоновом режиме, наслышался о «высоких зарплатах» (особенно в столице), о «куче вакансий» и других удобствах жизни в нынешней Беларуси. Поэтому он был уверен, что без всяких проблем найдет себе подходящую работу.

Посмотрел Павел первые попавшиеся объявления. Видит: как раз есть вакансия бригадира в одной государственной коммунальной организации по его диплому, да и зарплата для него приемлемая — 1200 рублей. Взял документы и пошел устраиваться. В отделе кадров его ждал холодный душ: мол, на такую должность нужно согласование с заместителем директора, который одновременно идеолог. А вдобавок доверчиво шепнули, что на самом деле той вакансии нет, а есть... много рабочих вакансий с зарплатой 800 рублей.

Озадаченный Павло пошел тогда в другую организацию — парковое хозяйство. Там на него взглянули с подозрением, мол, откуда узнал о вакансии? И объяснили, что ее уже нет. Но можно прийти через месяц, поинтересоваться. После второй неудачной попытки сидит бедняга дома, чешет затылок, куда же ему деться.

Утешил я друга как мог. Объяснил, что это только в телевизоре нет безработицы и мизерных зарплат. Напомнил, что правдивую информацию лучше брать из независимых источников, таких как Charter97.org, например. Ведь сам Павел же не дурак, с образованием, когда-то даже подписи за Санникова собирал. А сам подумал: как же действует пропаганда! Даже такие небольшие дозы могут отравить сознание. Так что лучше заботиться об информационной гигиене своей и своих родных.

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