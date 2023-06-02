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Хаос и паника: в Шебекине началось мародерство

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  • 2.06.2023, 17:55
  • 7,416
Хаос и паника: в Шебекине началось мародерство

События в Белгородской области РФ развиваются стремительно.

В приграничном Шебекине, вблизи которого продолжаются бои, активизировались мародеры. Как сообщает «Униан» со ссылкой на местные группы в соцсетях, информация о мародерстве в городе поступала неоднократно, а сейчас появилось подтверждение.

«На видео видна разбитая (явно не осколками снаряда) дверь в магазин «Лариса». В городе сейчас более-менее спокойно. Есть правда задымления от предыдущих обстрелов, а в центре города посечены многочисленные дома», - говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы «Российского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» регулярно прорываются на территории РФ. Прогнозируется, что такие рейды во время украинского контрнаступления будут происходить чаще.

В то же время аналитики ISW замечали, что серьезных попыток установить контроль над территорией РФ во время этих рейдов бойцы подразделений, созданных из российских добровольцев, не осуществляли. В ГУР МО рассказывали, что во время таких рейдов собирается важная для украинской разведки информация.

Вчера в «РДК» объявили, что начали «второй этап операции» на территории Белгородской области, и сообщили о боевых действиях в районе приграничного населенного пункта Шебекино, которые, по сообщениям подразделения, продолжаются и сегодня.

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