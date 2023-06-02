Минобороны: Закончились специальные учения Вооруженных Сил Беларуси 2.06.2023, 20:04

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Белорусские военные прекратили «сбивать» дроны холостыми патронами.

В Министерстве обороны проинформировали, что 2 июня завершились специальные учения вооружения Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сказано, что в ходе специальных учений отрабатывались вопросы обеспечения соединений и воинских частей боеприпасами и ракетами, а также повышения живучести сил и средств технического обеспечения. Кроме того, были отработаны вопросы ликвидации последствий нанесения условных противником ракетных и авиационных ударов. В Минобороны добавили, что по итогам учений лучшие военнообязанные, которые были призваны из запаса, были награждены грамотами, а также ценными подарками.

Как сообщал Charter97.org, белорусские военные в ходе учений тренировались «сбивать» дроны холостыми патронами.

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