Военный эксперт: ВСУ взяли основной опорный пункт россиян на первой линии обороны 21.06.2023, 14:59

1,422

Александр Коваленко

Оккупанты готовят коридор для отступления.

Вооруженные силы Украины освободили в Запорожской области село Пятихатки, а также еще семь населенных пунктов. Сайт Charter97.org спросил у известного украинского военного эксперта Александра Коваленко, какое стратегическое значение имеет их освобождение:

— Пятихатки — небольшое село и кажется, что оно не имеет особого значения, но это не совсем так. Российскими оккупационными войсками Пятихатки всегда рассматривались как основной опорный пункт в полосе обеспечения их первой линии обороны.

Это было достаточно укрепленное село, помимо всего прочего, находящееся непосредственно на трассе 0812. Именно с этой отправной точки можно развернуть наступательные действия в направлении Васильевки, что очень важно, поскольку Васильевка является одной из вершин треугольника обороны российских оккупантов, а именно Васильевка—Токмак—Мелитополь.

Подчеркну, ВСУ можно развернуть вдоль 0812 либо наступательные действия в направлении Васильевки, тем самым пошатнув их оборону в этом треугольнике, либо, что самое интересное, вообще не идти в штурм в лобовую, а благодаря Пятихаткам обойти Восильевку и взять ее в оперативное окружение вместе со всем контингентом российских оккупантов.

Это возможно сделать через находящиеся буквально впритык к Пятихаткам село Жеребянки. Оно позволяет опуститься на юг и двигаться либо в западном, либо в восточном направлении. Открывается несколько возможных путей для перерезания логистики и окружения Васильевки.

Стоит отметить, что в районе Пятихаток и Жеребянки находится самая высокая точка в данной локации, господствующая высота, с которой можно накрывать и контролировать огневым воздействием саму Васильевку и все близлежащие села.

Еще один важный момент заключается в том, что Пятихатки в планах российского командования входили в список трамплинов для наступления на Орехов. Пятихатки, Работино и Новофедоровка/Новопокровка — три основных населенных пункта-трамплина, где концентрировались силы и средства для рывка на город Орехов, а из него разворачивание наступления в направлении Запорожья. Можно сказать, что непосредственно уменьшаются риски наступательных операций россиян в направлении Запорожья.

— Что вы можете сказать о тактике россиян на Запорожском направлении?

— В настоящее время они пытаются максимально сконцентрировать силы и средства в полосе обеспечения, при этом используя уже ресурс второй и третьей линии. Это не совсем рационально и допустимо, потому как вторая линия обороны — основная и там должен быть ресурс для ее удержания, когда будет происходить прорыв уже второй линии. Они же этот ресурс уже растрачивают на бои в полосе обеспечения. Помимо этого, они стягивают, например, с левобережной Херсонщины подразделения в Запорожскую область, насыщая ее своим людским ресурсом, усиливая уже вторую-третью линии обороны.

Они пытаются сформировать себе такой оборонный параллелограмм по линии основного защитного треугольника Васильевка—Токмак—Мелитополь, а далее по диагонали к северными районам Крыма (Геническ—Армянск—Джанкой). Россияне оставляют за собой такой вот довольно-таки широкий коридор для отступления. Не исключаю, что именно на это они и делают сейчас ставку.

— Эффективно ли на действия оккупантов отвечают ВСУ?

— На сегодняшний день ВСУ даже не задействовали свои основные ударные группы. Сейчас действуют подразделения с ограниченным функционалом, они предназначены именно для вызова на себя огня противника. Скажем так, это подразделения, которые проводят действия, имитирующие наступление, что вынуждает россиян задействовать свои основные силы, пока основные силы ВСУ еще в бой даже не вступили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».