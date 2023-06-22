Подполковник российской армии застрелился после «мясных штурмов» 21 22.06.2023, 7:37

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Он командовал гвардейским «казачьим» десантно-штурмового полком.

Совершивший самоубийство комбат 247-го гвардейского «казачьего» десантно-штурмового полка Дмитрий Лисицкий не мог смириться с масштабными потерями среди однополчан в Украине, пишет «Би-би-си» со ссылкой на сослуживцев подполковника.

Лисицкий застрелился в марте 2023 года у себя в квартире в Ставрополе. По словам собеседников издания, за некоторое время до этого он пытался довести до президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу информацию о том, кто виноват в разгроме 247-го полка, посылая докладные в АП и военное ведомство.

В начале войны полк отправил на штурм Херсона и Николаева близкий к главе Генштаба генерал Аркадий Марзоев. По словам «добровольца» из Санкт-Петербурга Егора Гузенко, который ведет телеграм-канал «Тринадцатый», в первые дни вторжения из-за Марзоева «погибли около полутора тысяч ребят».

24 февраля 2022 года, утверждает Гузенко, генерал отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, уверив офицеров, что разведка проведена и трасса на город свободна, но вместо этого военнослужащие угодили в засаду ВСУ, понеся тяжелые потери. Спустя два дня ситуация повторилась, только в этот раз десантники пытались штурмовать николаевский аэропорт. «Всего за два дня 247-й ДШП потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено 9 боевых машин», — писал Гузенко.

Двое бывших подчиненных Лисицкого подтверждают, что полк понес критические потери — в том числе, погиб и командир подразделения подполковник Константин Зизевский. Лисицкий же, говорят его сослуживцы, смог не только вывести из окружения в аэропорту Николаева свой батальон без потерь, но и организовал оборону по реке Ингулец, которую армия держала вплоть до того, как генерал Сергей Суровикин решил оставить Херсон и весь правый берег Днепра.

«Он жил полком. <…> Не перенес потерю полка», — сказал Тимур Хазиахметов, служивший под командованием Лисицкого 13 лет назад. «Это все случилось на фоне херсонских событий», — подтвердил еще один бывший подчиненный подполковника.

В ставропольском 247-м десантно-штурмовом полку Дмитрий Лисицкий прослужил 30 лет. «Все, кто его знают, очень уважали. Он прошел от рядового до подполковника в одной части, и он весь солдатский быт знал не от кого-то, а потому что сам был рядовым солдатом», — сказал Хазиахметов.

Провалившимся российским наступлением на Николаев в 2022 году руководил близкий к главе Генштаба Валерию Герасимову генерал Аркадий Марзоев. И хотя операция успехом не увенчалась, это не помешало его повышению в звании: в декабре 2022 года генерал-майор стал генерал-лейтенантом. Аркадий Марзоев был младшим братом друга Герасимова Станислава Марзоева, погибшего в результате крушения вертолета 3 ноября 2002 года, который был сбит чеченскими боевиками.

Сослуживцы Лисицкого рассказали телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», что эмоциональное состояние военного усугубилось после сентября 2022 года — тогда ему удалось вывести батальон из Харькова, где во время контрнаступления ВСУ случился «настоящий ад». По данным Главного управления разведки Украины, был уничтожен 237-й элитный полк ВДВ и войска РФ понесли большие потери из-за отсутствия логистики и ошибок командования. Собеседники канала утверждают, что за сохранение жизней бойцов Лисицкому хотели второй раз дать Героя России, но затем было решено не представлять его к награде за отступление.

Информацию о том, что подполковнику сулили вторую Золотую звезду, подтвердили и источники «Би-би-си». Но вместо этого Лисицкий после конфликта с генералом Марзоевым был отправлен в отпуск и на лечение в родной Ставрополь с ранениями обеих ног.

26 марта 2023 года стало известно, что Путин наградил Аркадия Марзоева орденом Александра Невского. В тот же день Дмитрий Лисицкий застрелился.

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