В оккупированном россиянам Геническе «прилет»
- 23.06.2023, 16:11
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Над городом виднеется дым.
Во временно оккупированном россияне Геническе Херсонской области сегодня, 23 июня, днем зафиксировали «прилет». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
В сети пишут, что после «прилета» над городом поднимается густой дым. Более детальной информации об инциденте пока нет. При этом официальные представители Украины еще никак не комментировали взрывы в Геническе.
Взрывы в оккупации
Напомним, последнее время официальные представители Украины или Telegram-каналы часто пишут о взрывах на временно оккупированных территориях. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.
К примеру, 18 июня стало известно, что под Геническом украинские военные уничтожили склад боеприпасов.
При этом вчера, 22 июня, несколько взрывов слышали жители временно оккупированного Мелитополя.