BBC: На трассе Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону выставляют блок-посты 1 23.06.2023, 23:51

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Там дежурят сотрудники ФСБ при поддержки СОБР.

Близкий к российским спецслужбам источник BBC рассказал, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. В московском гарнизоне объявлена тревога.

По его данным, на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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