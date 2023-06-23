BBC: На трассе Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону выставляют блок-посты

BBC: На трассе Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону выставляют блок-посты1
- 23.06.2023, 23:51
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Там дежурят сотрудники ФСБ при поддержки СОБР.
Близкий к российским спецслужбам источник BBC рассказал, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. В московском гарнизоне объявлена тревога.
По его данным, на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.
Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота.
Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.