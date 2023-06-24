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«Вагнеровцы» заходят в Воронежскую область

  • 24.06.2023, 7:10
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«Вагнеровцы» заходят в Воронежскую область

Их атакую вертолеты Минобороны РФ.

«Вагнеровцы» заходят в Воронежскую область РФ. Российские вертолеты наносят удары по наемникам.

Главарь наемников Евгений Пригожин уже прокомментировал инцидент:

— Один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. Подразделения «Вагнера» целы, вертушка уничтожена. Один пилот из ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, «вагнеровцы», возможно, взяли Ростов.

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