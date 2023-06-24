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Гиркин пророчит России гражданскую войну

  • 24.06.2023, 7:53
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Гиркин пророчит России гражданскую войну

Военный преступник заявил о первых успехах Пригожина.

Экс-главарь террористов «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин пророчит России гражданскую войну.

«Ну-с, рано утром Евгений Пригожин взял Ростов. Штаб ЮВО и УВД по Ростовской области (а вероятно —и УФСБ) — у него под контролем. Ведет переговоры с Евкуровым и Алексеевым. Угрожает пойти на Москву. Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый крупный успех им одержан. Теперь или гражданская война прямо сейчас или... немного позже…», — написал Гиркин.

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