Самолет Путина внезапно пропал с радаров над Тверью 5 24.06.2023, 15:30

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Что случилось?

Спецборт Ил 96-300ПУ (пункт управления) президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 (по Минску).

Пункт назначения борта не указан. В районе Твери он пропал с радаров, сообщает The Moscow Times.

В Тверской области находится одна из резиденций Путина.

На Ил 96-300ПУ установлено оборудование для управления Вооруженными силами.

«Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет», — отметил телеграм-канал (ВЧК-ОГПУ https://t.me/vchkogpu/39445).

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