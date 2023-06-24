закрыть
24 июня 2023, суббота, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет Путина внезапно пропал с радаров над Тверью

5
  • 24.06.2023, 15:30
  • 4,904
Самолет Путина внезапно пропал с радаров над Тверью

Что случилось?

Спецборт Ил 96-300ПУ (пункт управления) президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 (по Минску).

Пункт назначения борта не указан. В районе Твери он пропал с радаров, сообщает The Moscow Times.

В Тверской области находится одна из резиденций Путина.

На Ил 96-300ПУ установлено оборудование для управления Вооруженными силами.

«Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет», — отметил телеграм-канал (ВЧК-ОГПУ https://t.me/vchkogpu/39445).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип
Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин