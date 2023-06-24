Самолет Путина внезапно пропал с радаров над Тверью

Самолет Путина внезапно пропал с радаров над Тверью5
- 24.06.2023, 15:30
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Что случилось?
Спецборт Ил 96-300ПУ (пункт управления) президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16 (по Минску).
Пункт назначения борта не указан. В районе Твери он пропал с радаров, сообщает The Moscow Times.
В Тверской области находится одна из резиденций Путина.
На Ил 96-300ПУ установлено оборудование для управления Вооруженными силами.
«Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет», — отметил телеграм-канал (ВЧК-ОГПУ https://t.me/vchkogpu/39445).