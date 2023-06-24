Столица РФ будет временно перенесена в Петербург? 24 24.06.2023, 15:45

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Туда массово переезжают высшие чиновники.

Российские чиновники начали покидать Москву. Самолеты летного отряда «Россия» в соопровождении бизнес-джетов улетают из столицы в Петербург.

Как минимум три борта специального летного отряда «Россия» улетели из Москвы в Санкт-Петербург, обнаружил «Можем объяснить» на сервисе Flightradar. Кто находится на их борту — неизвестно, но этими бортами пользуются высокопоставленные российские чиновники.

Среди прочих бортов СЛО «Россия» в сторону Санкт-Петербурга из Москвы вылетел и ТУ-214ПУ. «ПУ» в названии самолёта означает, что на нем установлен пункт управления — та самая «красная кнопка».

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что в Петербург из Москвы могут временно перевести органы государственной власти. Это связано с наступлением ЧВК «Вагнер» и реальной угрозой захвата столицы России.

Кроме того, «МО» писал, что из Москвы в турецкий Даламан улетел самолет самого богатого члена правительства — вице-премьера Дениса Мантурова.

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