ВСУ нанесли 18 ударов по противнику: что происходит на фронте в Украине 24.06.2023, 19:46

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Генштаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией.

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях, включая Бахмутское и Купянское, россияне пытались наступать. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 24 июня.

Удар по Украине

По уточненной информации, в течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,

9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования «Калибр», 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета «Калибр» и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, другие объекты инфраструктуры и более 50 частных гражданских автомобилей.

Всего в течение суток враг нанес 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 10 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасиловка, Чуйковка, Фотовыж Сумской области, а также Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пильная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях

Оккупационная армия Российской Федерации продолжает обворовывать гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. Так, в дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное, российские военнослужащие массово угоняют имущество и личные вещи из домов местных жителей.

Действия Сил обороны Украины

Авиация сил обороны в сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс «Стрела», 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

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