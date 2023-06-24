Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ

Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ1
- 24.06.2023, 19:53
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«Операция продолжается согласно плану».
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
«Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану», - сообщил Залужный в Telegram.
Помимо этого Залужный рассказал Милли о потребностях ВСУ в определенных видах вооружения и средствах разминирования.
«Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором», - добавил главнокомандующий ВСУ.
Отметим, что в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.