Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ 1 24.06.2023, 19:53

2,942

«Операция продолжается согласно плану».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану», - сообщил Залужный в Telegram.

Помимо этого Залужный рассказал Милли о потребностях ВСУ в определенных видах вооружения и средствах разминирования.

«Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором», - добавил главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».