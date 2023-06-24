Лавров сделал заявление о ядерном оружии в Беларуси 6 24.06.2023, 21:48

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РФ не отдаст контроль над ракетами.

Россия сохраняет контроль над ядерным оружием, которое будет размещено на территории Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Российская Федерация и Беларусь как члены «союзного государства» имеют «полное право договариваться о размещении части российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси».

«Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего «союзника», - подчеркнул он.

Отметим, что в конце мая министры обороны Российской Федерации и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс «Искандер-М», который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Лукашенко начал рассуждать об ударах «ядеркой».

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