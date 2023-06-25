ВСУ форсировали Днепр у Антоновского моста 3 25.06.2023, 8:30

21,184

Украинским военным удалось неожиданно атаковать и закрепиться на новых позициях.

Пока Евгений Пригожин с наемниками ЧВК «Вагнер» совершали поход на Москву, на Херсонском направлении активизировались боевые действия, сообщает dialog.ua.

Российские паблики пишут, что районе Антоновского моста оккупанты РФ ведут бои с ВСУ.

Украинским защитникам удалось зайти и закрепиться на позициях. Под прикрытием артиллерии и минометов ВСУ пытаются перебросить еще большее количество живой силы.

Российские захватчики не способны противостоять атаке.

«Обстановка на участке: «Идут бои», - комментируют российские пропагандисты. Одни пропагандисты пишут, что украинским военным даже удалось перебросить три танка, другие опровергают эту информацию.

В Генштабе ВСУ не комментировали нервные сообщения пропагандистов РФ о боях на Юге Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».