ВСУ форсировали Днепр у Антоновского моста

ВСУ форсировали Днепр у Антоновского моста3
- 25.06.2023, 8:30
- 21,184
Украинским военным удалось неожиданно атаковать и закрепиться на новых позициях.
Пока Евгений Пригожин с наемниками ЧВК «Вагнер» совершали поход на Москву, на Херсонском направлении активизировались боевые действия, сообщает dialog.ua.
Российские паблики пишут, что районе Антоновского моста оккупанты РФ ведут бои с ВСУ.
Украинским защитникам удалось зайти и закрепиться на позициях. Под прикрытием артиллерии и минометов ВСУ пытаются перебросить еще большее количество живой силы.
Российские захватчики не способны противостоять атаке.
«Обстановка на участке: «Идут бои», - комментируют российские пропагандисты. Одни пропагандисты пишут, что украинским военным даже удалось перебросить три танка, другие опровергают эту информацию.
В Генштабе ВСУ не комментировали нервные сообщения пропагандистов РФ о боях на Юге Украины.