закрыть
25 июня 2023, воскресенье, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ форсировали Днепр у Антоновского моста

3
  • 25.06.2023, 8:30
  • 21,184
ВСУ форсировали Днепр у Антоновского моста

Украинским военным удалось неожиданно атаковать и закрепиться на новых позициях.

Пока Евгений Пригожин с наемниками ЧВК «Вагнер» совершали поход на Москву, на Херсонском направлении активизировались боевые действия, сообщает dialog.ua.

Российские паблики пишут, что районе Антоновского моста оккупанты РФ ведут бои с ВСУ.

Украинским защитникам удалось зайти и закрепиться на позициях. Под прикрытием артиллерии и минометов ВСУ пытаются перебросить еще большее количество живой силы.

Российские захватчики не способны противостоять атаке.

«Обстановка на участке: «Идут бои», - комментируют российские пропагандисты. Одни пропагандисты пишут, что украинским военным даже удалось перебросить три танка, другие опровергают эту информацию.

В Генштабе ВСУ не комментировали нервные сообщения пропагандистов РФ о боях на Юге Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип