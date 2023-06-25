Европейская конфедерация фехтования отстранила белорусов от соревнований 3 25.06.2023, 21:43

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Решение было принято на конгрессе организации в польском Кракове.

Европейская конфедерация фехтования (ЕКФ) запретила выступления под своей эгидой всех белорусских и российских спортсменов и официальных лиц. Решение было принято на конгрессе организации в польском Кракове, где сейчас проходят Европейские игры.

Делегаты рассмотрели два предложения президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева, которые были приняты 23 голосами «за» и 10 «против» из 43 федераций-членов, пишет Insidethegames.

Они звучат следующим образом:

Не допускать к участию в соревнованиях ЕФС спортсменов, тренеров, официальных лиц, имеющих российское или белорусское гражданство и лицензии, зарегистрированные Федерацией фехтования России и/или Белорусской федерацией фехтования.

Приостановить членство в ЕФС Федерации фехтования России и Белорусской федерации фехтования в связи с грубым нарушением этических принципов достоинства, целостности и взаимоотношений со странами, правил поведения и общих принципов спортивной справедливости Федерацией фехтования России и Белорусской федерацией фехтования.

Решение ЕКФ означает, что белорусы и россияне не могут входить в состав Исполнительного комитета или комиссий организации. Представители двух стран не смогут участвовать в соревнованиях до 23 лет и в кадетском турнире. Однако Россия и Беларусь по-прежнему смогут выступать на континентальных соревнованиях старшего возраста, поскольку они проводятся под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

По информации Insidethegames, несмотря на то, что голосование было тайным, одной из национальных федераций, выступивших против запрета на Конгрессе, была Болгария.

Напомним, Международный Олимпийский комитет сохраняет санкции в отношении руководства белорусского НОК и лично Виктора Лукашенко. Вместе с тем в МОК рекомендовали международным федерациям позволить белорусским и российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, если они не поддерживают войну России против Украины, не имеют отношения к силовым структурам и выполняют некоторые другие условия. 10 марта Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из Беларуси и России участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Однако в мае стало известно, что белорусские фехтовальщики недовольны списком допуска. На днях сообщалось, что они пропустят чемпионат мира по фехтованию в Милане. По словам исполняющего обязанности Белорусской федерации фехтования Виталия Соколовского, допуск к соревнованиям не получили ведущие белорусские фехтовальщики, а везти на чемпионат второй или третий состав нелогично.

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