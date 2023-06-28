В Могилеве подростки устроили драку в секонд-хенде за брендовые вещи из Европы 28.06.2023, 12:33

Видеофакт.

В Могилеве произошел инцидент в одном из секонд-хендов, куда привезли товар из Европы. Подростки, желающие заполучить фирменные вещи, толкались и дрались у входа в магазин. Один парень даже получил удар в лицо, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» со ссылкой на видео из соцсетей.

Одна из свидетельниц сняла на видео, как люди постарше стоят в стороне, боясь подойти к дверям. «Сходила! Хорошо хоть, мне по бороде не дали!» — подписала свой ролик автор видео.

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