Борислав Береза: Лукашенко играет роль паяца 4 28.06.2023, 13:00

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Борислав Береза

Самолет вывозил в Турцию не только семью диктатора.

23 июня главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже.

Какую роль сыграл белорусский диктатор Лукашенко в несостоявшемся путче Пригожина? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

— Белорусский диктатор Лукашенко сыграл роль, которую ему выделил Кремль, а именно человека, на которого повесили «сюртук переговорщика». На самом деле все понимают, что Лукашенко, который зависит от чиха Путина, не воспринимается Пригожиным как гарантия чего-либо. Переговорщики, которые остались за кадром, прикрылись Лукашенко. А он играет роль паяца и наслаждается минутой псевдославы, поэтому тут нет даже никаких сомнений в том, какое место для Лукашенко выбрал Кремль.

— 24 июня в 00:01 из Национального аэропорта «Минск» вылетел правительственный бизнес-джет семьи Лукашенко. Он направился в Турцию. Почему диктатор решил перестраховаться, чего он боялся?

— Лукашенко очень хорошо понимал, что в случае падения режима Путина падение его режима — это вопрос ни месяцев, ни недель, ни даже дней, а часов. Он также хорошо понимал, что его власть, которая зиждется на деньгах Кремля и силовиках Беларуси, будет фактически уничтожена следующей волной. Поэтому он приготовился к бегству.

Думаю, что в этом самолете были не только члены семьи, но и какие-то ценные вещи, которые он сразу попытался эвакуировать, чтобы обеспечивать свою жизнь за рубежом. Диктаторы трусливы. Лукашенко интересует лишь спасение собственной шкуры и минута славы. Минуту славы он получил позже, а спасением собственной шкуры занимался с первого момента бунта Пригожина.

— В то же время белорусский диктатор заявил, что привел белорусскую армию в боевую готовность, когда начался мятеж Пригожина. Мог ли Лукашенко поддержать мятежников, если бы увидел, что все развивается по самому худшему сценарию для Путина?

— Лукашенко мог поддержать мятежников только в том случае, если бы они победили. Тогда бы он сказал, что «давно поддерживал Пригожина», что он чуть ли не «с детства за него», «всегда верил в него», а «Путин его разочаровал». Потому что именно Путин «начал ту аферу», которая ничем не закончилась, и «втянул и Лукашенко, и Пригожина в блуд». Примерно такие слова озвучивал бы усатый диктатор для того, чтобы сберечь свою шкуру. Он был бы одним из первых, кто лестно целовал задницу Пригожина и рассказывал о том, насколько он «восхищен мудростью и прозорливостью» «повара Путина».

Пригожин, скорее всего, это милостиво бы принимал. Более того, Лукашенко умеет целовать филейные части диктаторов, у него хорошая практика с поцелуями задницы Путина. Поэтому ничего нового, задницы меняются, а стандартный подход у Лукашенко остается.

— Лукашенко вчера очень много наговорил и пытался представить «себя спасителем России», что очень унизительно для Путина. Это заметили и российские пропагандисты. Будет ли Путин мстить Лукашенко за это унижение?

— У Путина сейчас такой большой список, кому надо отомстить, что я не уверен, будет ли Лукашенко на первых страницах этого списка. То, что Лукашенко просто паяц в глазах Путина, — это факт, но унизил его действительно Пригожин. Унизил тем, что заставил испугаться, унизил тем, что показал, что вокруг никого нет.

Все его окружение, вся путинская челядь сбежала, используя бизнес-джеты, как только появилась реальная угроза свержения власти. Пригожин унизил его, показав, что за Путиным нет людей, которые готовы выйти и защитить своего диктатора. Он вообще показал, что Акела стар, промахнулся и, скорее всего, подлежит быстрой замене.

Путин будет мстить Пригожину, а Лукашенко — нет, он просто остается придворным паяцем, которому разрешено говорить чуть больше, чем остальным, но при этом развлекать царя. Задачей Лукашенко было отвлечь внимание на себя, сделать из себя эдакого переговорщика номер один. Хотя на самом деле участие в переговорах принимал Дюмин, губернатор России, человек, который близок как к Путину, так и Пригожину, также еще некоторые люди.

А Лукашенко играет переговорщика, но как всегда переигрывает. Он — не талантливый актер, очень бесталанный, такой же как и диктатор. Диктатор он хреновый, хреновый управленец, хреновый человек. Он еще раз подтверждает, что его самовлюбленность делает с ним плохую игру.

Лукашенко в очередной раз пытается показать свое величие и значимость, оставаясь на уровне председателя колхоза. А председатель колхоза никогда не станет хорошим руководителем или кем либо еще. Он будет мечтать «быть», но не «стать», это же Лукашенко. У него главная проблема — хотеть казаться значимым. Вот он и кажется.

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