Контрнаступление началось: ВСУ выбивают россиян из Херсонской области 3.06.2023, 14:55

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Первой фазой стали мощные удары по тыловым базам врага.

Российские оккупанты под разными предлогами бегут с территории Херсонщины, пытаясь увезти документы и награбленное имущество. Как сообщила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, российские военные, дабы сбежать с опасной для них территории, прикрываются семейными обстоятельствами и необходимостью «сопроводить» родственников, выезжающих в оккупированный Крым или на территорию РФ. На фоне постоянной «бавовны» в Херсонской и Запорожской областях и уязвимости собственной логистики, россияне панически боятся повторения прошлогоднего «харьковского сценария».

Как россияне оказались в столь шатком положении, а также почему контрнаступление ВСУ можно считать уже начавшимся, «Апострофу» рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев:

— Как настаивает Наталья Гуменюк, на южном направлении российские оккупанты «короткими перебежками» пытаются найти более безопасное для себя место. Свои действия они безуспешно пытаются сохранить в секрете, но командование ВСУ оперативно получает информацию о действиях и планах противника.

Далеко не впервые оккупанты на захваченной части Херсонской области совершают действия, которые весьма походят на подготовку к очередному «жесту доброй воли». Причем, делают это даже без отмашки «сверху», а именно по собственной инициативе, понимая, что когда минобороны РФ отдаст соответствующий приказ, может быть уже очень поздно.

Такую позицию мы в прошлом году и наблюдали в Харьковской области, когда российская оборона рухнула, а войска панически бежали. Уже тогда россияне извлекли некоторые уроки из своего провала, и «жест доброй воли» с правого берега Днепра в Херсонской области у них прошел не с такими катастрофическими последствиями.

Уже несколько недель мы фиксируем постоянную суету российских военных и коллаборантов в Новой Каховке, а также в Скадовске, где, согласно сообщениям нашего Генштаба, россияне сворачивают деятельность своей администрации, вывозя по морю награбленное имущество и документы. По морю, потому что другие пути отхода для них представляют опасность в силу ударных возможностей ВСУ и активности движения сопротивления.

Сейчас суета россиян усилилась на фоне предоставления Украине новых образцов западных вооружений. В первую очередь это касается британских ракет Storm Shadow, достающих на расстоянии до 300 км. Сейчас ВСУ держат под огневым контролем все оперативные тылы россиян, что имеет ключевое значение для нашего контрнаступления.

Обращает на себя внимание тот факт, что украинская «бавовна» особо буйным цветом расцвела на захваченных частях Херсонской, Запорожской областей, но не только. Под Мариуполем, который россияне считают как бы тыловой территорией, гремят взрывы. Звучат сообщения об эффективных ударах по позициям россиян в Бердянске.

Тот факт, что россияне под разными предлогами в «одиночном режиме» пытаются сбежать, прежде всего, с Херсонской области, указывает на то, что они понимают всю шаткость, если не плачевность, своего положения. Если ВСУ мощно «достают» под Мариуполем, то о пока еще оккупированных районах Херсонщины и говорить не приходится.

Вероятность очередного «жеста доброй воли» в Херсонской области как раз и обусловлена их общей уязвимостью в плане логистики. Удары по местам базирования оккупантов, складам с БК и командным пунктам, которые мы сейчас и наблюдаем на захваченных территориях – это первый этап украинского контрнаступления, которое уже началось.

И этот момент следует оговорить отдельно, потому что имеются определенные разночтения в заявлениях представителей власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов в недавнем интервью BBC заявил, что контрнаступление ВСУ уже готово к старту и начаться оно может «завтра, послезавтра или через неделю».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу RAI на прошлой неделе заявил, что наши Силы обороны уже начали контрнаступление. «Контрнаступление продолжается уже несколько дней», – процитировали Михаила Подоляка итальянские журналисты. По его словам, на линии фронта, растянувшейся на почти в 1,5 тысячи км, «отдельные операции уже начались».

Позиция Михаила Подоляка, учитывая ситуацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, более реалистична. ВСУ, в отличии от россиян, используют проверенную тактику НАТО - «тактику лягушачьих прыжков», которая себя отлично показала в Харьковской области и на правом берегу Днепра. Сначала мощными ракетными ударами мы уничтожаем тыловую логистику оккупантов, обезоруживаем и обескровливаем их контингент на линии соприкосновения и только потом шаг за шагом выбиваем россиян с определенной территории – населенного пункта или района.

Такая тактика позволяет действовать эффективнее и, самое главное, беречь личный состав. Тактика россиян, напротив, абсолютно «жуковская», что отчетливо видно по российской операции по «взятию» Бахмута, когда «музыканты» Пригожина, зеки и российские военные заваливали наши позиции своими трупами.

ВСУ воюют иначе. Поэтому на вопрос «началось ли контрнаступление ВСУ?» можно дать утвердительный ответ: да, началось и мы наблюдаем его первый этап на территории юга страны.

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