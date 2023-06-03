Возле Мелитополя раздался взрыв на железной дороге 3.06.2023, 16:31

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Транспортную артерию активно использовали российские войска.

Вблизи временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область) прогремел взрыв на железной дороге, которую активно использовали российские войска.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, взрыв прогремел несколько часов тому назад на железнодорожных рельсах вблизи села Долинское.

По этому пути российские захватчики перевозили личный состав и технику на фронт.

– Несколько часов тому назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Якимовского района громко остановили работу. Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русни, – подчеркнул Федоров.

Где находится село Долинское – карта:

Как ранее писал сайт Charter97.org, 2 июня в оккупированной Михайловке (Запорожская область) был взорван автомобиль с четырьмя коллаборантами. Среди них был владелец кафе, кормивший российских оккупантов.

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