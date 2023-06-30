«Беларусбанк» вводит ограничения по наличным деньгам 30.06.2023, 16:45

Они касаются банкоматов и инфокиосков.

«Беларусбанк» вводит изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания. С 1 июля будет установлен лимит по таким услугам — до 50 базовых величин за одну операцию (на сегодня это 1850 рублей). Речь о банкоматах и инфокиосках банка.

«Исключение — пополнение вкладов и платежных карт с использованием их физического носителя, погашения кредитов банка», — утоняет «Беларусбанк».

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