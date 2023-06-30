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Иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева

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  • 30.06.2023, 19:11
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Иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева

Есть жертвы.

В аэропорту столицы Молдовы Кишинева один из пассажиров открыл стрельбу. Информацию об этом глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции Даиана Фетко подтвердила изданию NewsMaker.

В МВД Молдовы заявили, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, «применил огнестрельное оружие».

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

Позднее NewsMaker сообщило со ссылкой на полицию, что в аэропорту погибли два человека.

«В происходящее вмешался батальон спецназначения Fulger», – добавили в издании.

Издание ZdG сообщило, что мужчина в аэропорту несколько раз выстрелил в воздух, а также в сторону пограничников, после чего забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. По данным ZdG, один из пограничников пострадал.

В то же время Pulsmedia со ссылкой на источник пишет, что в аэропорту застрелен сотрудник пограничной полиции из своего собственного служебного пистолета, который отобрал нападавший. Официального подтверждения этой информации нет. Издание утверждает также, что стрелявший – гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции.

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