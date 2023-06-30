Спецназ нейтрализовал стрелявшего в аэропорту Кишинева 1 30.06.2023, 19:34

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Стрелок убил двух человек.

Бойцы полицейской бригады специального назначения FULGER ранили и задержали стрелка, убившего двух человек в международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщило МВД Молдовы.

«Агрессор был схвачен бойцами... На данный момент опасность устранена. Нападавший был ранен, ему оказывается медицинская помощь», – сказано в сообщении.

В министерстве подтвердили, что стрелок убил двух человек. По данным МВД, они погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. СМИ перед этим сообщали, что один из погибших – пограничник.

На данный момент деятельность аэропорта и полеты по-прежнему приостановлены.

«Власти восстанавливают ситуацию в районе. Агрессора привлекут к ответственности правоохранительные органы, возбудившие уголовное дело в связи с инцидентом. Генпрокуратура уже начала расследование», – добавили в министерстве.

Днем в аэропорту один из пассажиров, иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию страны, открыл стрельбу. Людей эвакуировали из здания аэропорта, рейсы были задержаны.

Издание Pulsmedia со ссылкой на источники писало, что стрелявший – гражданин РФ, прибывший в Кишинев рейсом из Турции. «Предполагается, что нападавший был военным, возможно, из отряда наемников Вагнера», – говорилось в новости. Официально эта информация не подтверждена.

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